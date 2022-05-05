Омск, 5 мая, 2022, 06:22 — ИА Регнум. В Омской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 21-летнего жителя Омска, обвиняемого в изнасиловании и жестоком убийстве девушки-инвалида. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в облпрокуратуре.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Установлено, что в августе 2021 года молодой омич распивал спиртное со своей знакомой девушкой — инвалидом первой группы. Злоумышленник изнасиловал девушку, а затем не менее 86 раз ударил её колюще-режущими предметами.

Потерпевшая скончалась, а обвиняемый скрылся. Однако затем он вернулся на место преступления, проник в квартиру девушки, откуда похитил 10 тысяч рублей.

Через некоторое время омич явился в полицию и сообщил о том, что сделал. В настоящее время он находится под стражей.

После вручения мужчине обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Омский областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Омска подозревается в убийстве сожителя.

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