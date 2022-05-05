Мариуполь, ДНР, , 06:24 — REGNUM Памятник бабушке Анне, которая вышла к украинским военным с Красным Знаменем и отказалась обменивать его на продукты, установлен на площади Ленинского комсомола в Мариуполе. Об этом в своём телеграм-канале сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Фото из телеграм-канала Андрея Турчака

«Эта героическая женщина показала всему миру, что значит для наших людей память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной. Насколько для нас эта память свята, и как мы готовы ее защищать», — отметил Турчак.

Напомним, памятники и изображения знаменитой бабушки появились и появляются в разных городах России. В ближайшее время планируется установка скульптуры в сквере Воронежа.

Ранее видеоролик, в котором украинские солдаты топчут Красное Знамя, облетел соцсети и телеграм-каналы. В нём пожилая женщина, думая, что пришли российские солдаты, вышла встречать их с Красным Знаменем, но это оказались не они. Хитростью выманив из рук бабушки знамя, они бросили его на землю и наступили на флаг, за который погибали её родители. Женщина, которую оскорбил подобный жест, отказалась от продуктовой помощи солдат, но до недавнего времени о дальнейшей ее судьбе ничего не было известно.

На днях стали известны подробности: Анна проживает в нескольких километрах от границы с Россией — в Двуреченском районе Харьковской области. Эвакуироваться в Харьков по предложению украинских военных они с мужем отказались, несмотря на то, что дом сильно пострадал.