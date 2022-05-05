Москва, 5 мая, 2022, 06:16 — ИА Регнум. В четверг, 5 мая, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода в Москве

В ночь на 6 мая в Москве также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +0… +2 °C.

Ветер северо-западный 6−11 м/с, ночью — юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +7… +12 °C днём. Ночью — +0… +5 °C, местами заморозки −2… −1 °C.

В пятницу, 6 мая, днём в столице ожидается +15… +17 °C, по области +12… +17 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве 6 мая достигнет отметки плюс 13–18 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.