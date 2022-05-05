Москва, 5 мая, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Московский производитель зарядных станций для электромобилей увеличит выпуск продукции на 19%. Об этом 5 мая заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Gov-murman.ru Зарядная станция

Нарастить производство планируется в рамках национального проекта «Производительность труда». Обеспечить прирост производства планируется до конца 2022 года. Также компания рассчитывает увеличить объем поставок за рубеж.

«Национальный проект «Производительность труда» помогает предприятиям не только оптимизировать производственные процессы, но и решать проблемы поставок импортного сырья и деталей, перенастраивать производственные линии для работы с отечественными комплектующими. В ходе его реализации компания планирует полностью заменить на российские аналоги импортную составляющую готовых изделий, доля которых в производстве ранее составляла около 30%», — сказал Пуртов.