Москва, , 06:08 — REGNUM Введение санкций в отношении России никоим образом не повлияет на международное сотрудничество медиков. Такого мнения придерживается главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия в опубликованном 5 мая интервью газете «Известия».

Лео Бокерия Иван Шилов © ИА REGNUM

Академик пояснил, что влияния антироссийских санкций на сотрудничество медиков можно не опасаться. По мнению Бокерии, российские медики являются такими же членами Европейского общества сердечно-сосудистых хирургов, как и медики из других стран Европы.

«Они присылают приглашения, как принято, напоминания. И у нас они часто выступают. У нас будет сессия в мае, я думаю, что приедут специалисты из других стран», — указал Бокерия.

Также академик заверил, что не стоит волноваться по поводу дефицита импортных медицинских изделий в России — их запаса, по словам Бокерии, хватит до конца текущего года.

«Сегодня то, что мы используем, — это лучшее в мире, особенно одноразовые принадлежности», — добавил Бокерия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Росздравнадзор опроверг дефицит медицинских перчаток в России. Отмечается, что наличие медизделий в медицинских учреждениях во многом зависит от уровня организации закупок.

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