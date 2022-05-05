Москва, 5 мая, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Введение санкций в отношении России никоим образом не повлияет на международное сотрудничество медиков. Такого мнения придерживается главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия в опубликованном 5 мая интервью газете «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Лео Бокерия

Академик пояснил, что влияния антироссийских санкций на сотрудничество медиков можно не опасаться. По мнению Бокерии, российские медики являются такими же членами Европейского общества сердечно-сосудистых хирургов, как и медики из других стран Европы.

«Они присылают приглашения, как принято, напоминания. И у нас они часто выступают. У нас будет сессия в мае, я думаю, что приедут специалисты из других стран», — указал Бокерия.

Также академик заверил, что не стоит волноваться по поводу дефицита импортных медицинских изделий в России — их запаса, по словам Бокерии, хватит до конца текущего года.

«Сегодня то, что мы используем, — это лучшее в мире, особенно одноразовые принадлежности», — добавил Бокерия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Росздравнадзор опроверг дефицит медицинских перчаток в России. Отмечается, что наличие медизделий в медицинских учреждениях во многом зависит от уровня организации закупок.