Абакан, , 06:07 — REGNUM В Хакасии с 5 мая 2022 года смягчили действующий со 2 мая 2020 года масочный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Маски Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Теперь в большинстве общественных мест ношение индивидуальных защитных масок является необязательным. Продолжать носить маски необходимо в торговых центрах и общественном транспорте, так как здесь наблюдается большое скопление людей.

Маски должны носить люди с признаками ОРВИ и те, кто контактировал с заболевшими COVID-19 и не изолирован.

Медицинские и финансовые организации, МФЦ, юрлица, предприниматели, самозанятые, чья деятельность связана с местами массового скопления людей, обязаны обеспечить использование масок сотрудниками, контактирующими с посетителями. Не носить маски разрешено водителям общественного транспорта, у которых кабина и салон имеют конструктивное разграничение.

«Для остальных категорий граждан ношение масок носит рекомендательный характер», — говорится в сообщении республиканских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, «коронавирусный» режим повышенной готовности сохраняется в Хакасии по 15 мая включительно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом