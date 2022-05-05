Пекин, 5 мая, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, добавленная стоимость сектора строительных материалов страны росла устойчивыми темпами на 1,6% в годовом исчислении в течение первого квартала, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В марте добавленная стоимость отрасли выросла на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Производство цемента в Китае в первом квартале достигло 387 млн тонн, что на 12,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте производство цемента упало на 5,6% в годовом исчислении до 187 млн тонн.

Согласно данным министерства, производство листового стекла выросло на 2% в годовом исчислении в первом квартале и на 2,2% в марте.