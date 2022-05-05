Вашингтон, 5 мая, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Бывший министр транспорта США Энтони Фокс может быть назначен на пост директора управления Белого дома по связям с общественностью, 4 мая сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Whitehouse.gov Белый дом

Такой план якобы вынашивает глава государства Джо Байден. Фокс работал в администрации 44-го американского президента США Барака Обамы. Он должен сменить действующего директора управления Седрика Ричмонда.

Вместе с тем в Белом доме отметили, что окончательное решение по кандидатуре Фокса еще не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая новым исполнительным директором службы сертификации воздушных судов США (FAA) станет Лирио Лю. Решение об этом было принято 8 апреля.