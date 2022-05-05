Хабаровск, , 06:05 — REGNUM ЛДПР готовится к историческому съезду партии, на котором определят наследника умершего Владимира Жириновского. По прогнозам экспертов, лидером вполне может стать нынешний губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По мнению политолога Вячеслава Белякова, это «сомнительные перспективы».

Михаил Дегтярев Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Одним из вероятных претендентов на должность «наместника Жириновского на Земле» называют Михаила Дегтярёва. Действительно, брошенный на амбразуру беспрецедентных протестов и заживо похороненный многим аналитиками, он не только вырулил и успешно прошёл выборы, но и стал одним из наиболее известных на федеральном уровне «соколов». При этом Дегтярёв абсолютно лоялен системе, просто идеальный претендент.

Я не раз говорил, никакого другого лидера, кроме Жириновского, у ЛДПР быть не может, а будущий председатель должен стать не более чем хорошим администратором, знаменосцем, умеющим распорядиться организационным и мифологическим ресурсом партии.

Именно поэтому, если бы я тоже консультировал Дегтярёва, я бы всячески отговаривал его от того, чтобы бороться за управление ЛДПР. На посту губернатора у него есть все возможности проявить себя, стать ярким федеральным политиком. А на посту руководителя партии он будет лишь тенью мёртвого вождя. Харизмой и мастерством публичного политика Михаилу Владимировичу не превзойти Владимира Вольфовича (никому не превзойти). Так что придётся или тихонько руководить партией и не отсвечивать, либо вовсе участвовать в демонтаже легендарной структуры.

Сомнительные перспективы, при любом раскладе», — написал в своём телеграм канале «Тожеполитолог» Вячеслав Беляков.

Как сообщало ИА REGNUM, съезд ЛДПР пройдет в июле, на нем и будет официально утвержден новый глава, но гонка за наследство, похоже, уже завершена — возглавит партию Михаил Дегтярев, прогнозирует политолог, президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков.