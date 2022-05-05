Оттава, 5 мая, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Министерство обороны Канады утверждает, что в рамках «небоевой» операции Unifier по подготовке военнослужащих ВС Украины канадские военные инструкторы не занимались обучением бойцов неонацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или других подобных экстремистских организаций. Об этом со ссылкой на ответ минобороны 4 мая сообщает телеканал CTV.

Ministry of Defense of Ukraine Канадские инструкторы провели занятия для украинских военнослужащих по минной безопасности

В ответ на отправленный телеканалом запрос в военном ведомстве подчеркнули, что обучение украинских экстремистов членами оперативной команды инструкторов «Украина» «никогда не было частью мандата», выданного в рамках операции.

минобороны Канады «Мы не оказываем и не будем оказывать поддержку в обучении «Азову» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанным с ним организациям».

В военном ведомстве подчёркивают, что проверка по фактам сообщений о возможном обучении канадскими инструкторами на Украине экстремистов началась ещё осенью 2021 года. К настоящему времени она уже завершилась, её результаты изучаются командованием.

минобороны Канады «Не было обнаружено никаких фактических материалов, которые бы связывали группу, обученную оперативной командой «Украина», с неонацистами».

Запрос в минобороны был направлен телеканалом CTV в связи с тем, что журналисты получают всё больше доказательств участия канадских военных инструкторов в обучении на Украине представителей военизированных экстремистских групп, в том числе членов националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Большую часть доказательств этого удаётся получить в результате изучения социальных сетей. Подобные материалы находят и другие канадские СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России даст правовую оценку сведениям о деятельности военных инструкторов из Канады, тренировавших украинских неонацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).