Пекин, , 05:58 — REGNUM Муниципальное правительство Пекина заявило, что путешественники, въезжающие в Китай через Пекин, будут подвергнуты 10-дневной строгой изоляции плюс семь дней домашнего карантина, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

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По словам представителя муниципального правительства Сюй Хэцзяня, те, кто въезжает в Китай через другие города и прошел 14-дневный карантин, могут отправиться в Пекин, если они соответствуют соответствующим требованиям, таким же, как и у других местных жителей.

По словам Сюя, корректировка была произведена в соответствии с характеристиками короткого инкубационного периода и умеренных клинических симптомов штамма «Омикрон».