Сакраменто, США, 5 мая, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Не менее двух человек стали жертвами стрельбы на юге американского штата Калифорния, передает телеканал ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Сообщается, что инцидент произошел в районе университета Ла-Сьерра. Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила троих человек с огнестрельными ранениями. Один из них погиб на месте происшествия, второй скончался по дороге в больницу. Еще один пострадавший госпитализирован.

Других подробностей пока не приводится. Полиция также не сообщает о подозреваемых в стрельбе. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля неизвестный открыл огонь из стрелкового оружия возле школы в столице США Вашингтоне. В результате стрельбы пострадали четыре человека.