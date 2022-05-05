Москва, , 11:20 — REGNUM На башне главного входа в Московский зоопарк установили новый 3D-экран. Об этом 5 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Закрыт Московский зоопарк. Новые ограничения в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Планируется, что на нём будут транслировать трехмерные ролики, посвященные редким видам животных: амурскому тигру, белому медведю, манулу, большой панде, которые живут в столичном зоопарке и изучаются специалистами.

«Над созданием 3D-роликов работал целый коллектив, в который вошли зоологи, аниматоры, программисты. Вместе они воплотили важный просветительский проект. Все сюжеты основаны на научных исследованиях и отражают особенности поведения животных. Уже подготовлено шесть трехмерных видеозарисовок, для каждой прописан свой уникальный сценарий», — сказала Сергунина.

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