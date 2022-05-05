Пекин, , 05:50 — REGNUM В общей сложности 6061 компания, зарегистрированная в новом третьем совете директоров Китая или Национальной фондовой бирже и котировках (NEEQ), опубликовала свои годовые показатели за 2021 год, причем более 70% из них сообщили о прибыли, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Чистая прибыль вышеупомянутых компаний в 2021 году составила 60,62 млрд юаней (около $9,16 млрд), увеличившись на 14,74% в годовом исчислении, по данным NEEQ Co., Ltd. За этот период выручка этих компаний составила 1,46 трлн юаней, что на 17,31% больше, чем годом ранее.

Китай запустил новый третий совет директоров в 2013 году, чтобы облегчить финансирование китайских компаний, не включенных в листинг, что позволяет им обмениваться акциями и привлекать средства на платформе.