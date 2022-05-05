Омск, , 05:51 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким омских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

Выполняя свой воинский долг, геройски погибли старший матрос Алексей Александров, старший прапорщик Николай Богдан, ефрейтор Евгений Никитин, сержант Ерканат Нурмагамбетов.

«Нет большего подвига, чем отдать жизнь за интересы Отечества. Вечная память!» — подчеркнул Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого стало известно о гибели на Украине ещё четверых военнослужащих из Омской области.

Читайте также: На Украине погибли ещё четверо военнослужащих из Омской области