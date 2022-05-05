Токио, , 05:51 — REGNUM Япония не планирует в ближайшее время прекращать импорт российской нефти в качестве очередного пакета санкций против России, заявил японский министр экономики Коити Хагиуда в ходе беседы с журналистами.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«У Японии ограничены ресурсы, нам будет сложно немедленно стать в один ряд с другими странами», — заявил он.

Хагиуда добавил, что Япония на 3,6% зависит от поставок российской нефти, а также на 8,8% от поставок сжиженного природного газа из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз заявил о намерениях запретить импорт российской нефти в качестве очередной санкционной меры. Тем не менее пока единства в ЕС по этому вопросу нет. Ряд стран уже отказались поддержать эмбарго на поставки энергоносителей из России.