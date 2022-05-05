Мехико, 5 мая, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Режим экологической тревоги, введённый в районе мексиканского города Мехико, отменён в связи со снижением концентрации озона до допустимого уровня. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Комиссии по окружающей среде города.

Alejandro Islas Photograph AC Мехико

Уточняется, что рассеиванию озона способствовало смещение зоны высокого атмосферного давления к Мексиканскому заливу. Чтобы не допустить нового ухудшения ситуации, власти обратились к населению с призывом не использовать краски и прочие химические вещества, содержащие растворители, реже включать газовые бытовые приборы, максимально сократить число поездок на автотранспорте.

Режим экологической тревоги был введён в районе Мехико 2 мая. На время действия режима ограничивается использование автотранспорта. Промышленные предприятия обязаны снижать выбросы в атмосферу на 30-40%, за нарушение предписаний предусмотрены штрафы.

Приземный озон образуется из летучих углеводородов и оксидов азота под воздействием солнечных лучей. В высокой концентрации он провоцирует приступы астмы и респираторные заболевания. Согласно некоторым данным, экологические проблемы в районе Мехико каждый год становятся причиной гибели более 20 тыс. человек.

Приземный озон образуется под действием солнечного излучения из оксидов азота и летучих углеводородов, он может провоцировать респираторные заболевания. По некоторым оценкам, проблемы с экологией в районе Мехико ежегодно уносят жизни более 20 тыс. человек.