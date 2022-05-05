Шэньчжэнь, Китай, , 05:47 — REGNUM Регулятор по ценным бумагам Китая одобрил регистрацию первичного публичного размещения акций (IPO) одной компании из Шэньчжэня на национальной бирже ChiNext, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Шэньчжэнь. КНР Chuansong.me

Valued Technology Co., Ltd. будет зарегистрирована в совете растущих предприятий Шэньчжэньской фондовой биржи, ChiNext board, согласно Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

Компания и ее андеррайтеры подтвердят дату IPO и опубликуют проспект после обсуждения с фондовой биржей.