Шэньчжэнь, Китай, 5 мая, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Регулятор по ценным бумагам Китая одобрил регистрацию первичного публичного размещения акций (IPO) одной компании из Шэньчжэня на национальной бирже ChiNext, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Chuansong.me Шэньчжэнь. КНР

Valued Technology Co., Ltd. будет зарегистрирована в совете растущих предприятий Шэньчжэньской фондовой биржи, ChiNext board, согласно Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

Компания и ее андеррайтеры подтвердят дату IPO и опубликуют проспект после обсуждения с фондовой биржей.