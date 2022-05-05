Пекин, 5 мая, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC), крупнейший производитель и поставщик нефти и газа в стране, сообщила о 40,9% росте чистой прибыли в первом квартале этого года, передает 4 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, с января по март превысила 39 млрд юаней (около $5,89 млрд), говорится в заявлении компании, поданном на Шанхайскую фондовую биржу. Выручка компании за отчетный период выросла на 41,21% и составила около 779,4 млрд юаней.

Компания объяснила рост чистой прибыли ростом цен на нефтепродукты и газ, а также увеличением объемов продаж.