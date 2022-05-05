Шанхай, Китай, 5 мая, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Административный комитет нового района Линган Шанхайской зоны свободной торговли (ЗСТ) объявил, что ожидается, что United Overseas Bank (UOB) China откроется здесь в третьем квартале этого года, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

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По мнению административного комитета, открытие первого иностранного банка показывает, что иностранные инвесторы полны уверенности в перспективах развития Линганга и финансового рынка Китая.

UOB China заявил, что продолжит предоставлять комплексные финансовые услуги китайским и иностранным предприятиям с помощью своей сбизнес-сети в АСЕАН, сосредоточившись при этом на создании трансграничных финансовых инновационных решений с политическими преимуществами в Лингане.