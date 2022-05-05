Вашингтон, , 05:28 — REGNUM Соединенные Штаты понимают, что антироссийские санкции приводят к нестабильности на рынке энергоносителей, сообщает пресс-служба посольства России в США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Местные чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива», — заявили дипломаты.

В посольстве призвали Вашингтон отказаться от курса на ужесточение санкций против России. Дипломаты подчеркивают, что санкционное давление на Москву не приведет к желаемым для США последствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что эмбарго на импорт российской нефти может привести к дефициту бензина на востоке страны. По его словам, восточная Германия снабжается топливом с завода в городе Шведт, долей в котором владеет российская корпорация «Роснефть».