Пекин, 5 мая, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Объем новых кредитов в юанях в регионе дельты реки Янцзы за первые три месяца составил 2,83 трлн юаней ($428,14 млрд), что на 349,5 млрд юаней больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Река Янцзы

По данным Главного офиса Народного банка Китая в Шанхае, остаток кредитов в регионе на конец марта составил 53 трлн юаней, что на 14,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Остаток кредитов в китайских юанях на конец марта достиг 51,67 трлн юаней, увеличившись на 14,6% в годовом исчислении. Темпы роста были на 0,3 процентных пункта выше, чем в предыдущем месяце.

Остаток кредитов в иностранной валюте на конец марта достиг $210,7 млрд, увеличившись на 19,1% в годовом исчислении. Остаток депозитов в регионе на конец марта составил 64,32 трлн юаней, увеличившись на 11,3% в годовом исчислении. Шанхай и провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой находятся в пределах района дельты реки Янцзы.