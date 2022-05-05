Шэньян, Китай, , 05:25 — REGNUM В провинции Ляонин на северо-востоке Китая запущен 100-й грузовой поезд Китай — Европа, который отправился из столицы страны города Шэньяна 2 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу Scoopnest.com

По состоянию на 1 мая количество в провинции грузовых поездов увеличилось на 19% в годовом исчислении в 2022 году. А поезда доставили 9 977 единиц товаров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания China Railway Shenyang Bureau Group Co., Ltd. совершенствует логистическую сеть для предоставления услуг, разрабатывает новые маршруты при одновременном снижении общих затрат на логистику. Власти уделяют приоритетное внимание распределению транспортных мощностей для предоставления услуг для обеспечения скорости и эффективности.