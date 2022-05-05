Шэньян, Китай, 5 мая, 2022, 05:25 — ИА Регнум. В провинции Ляонин на северо-востоке Китая запущен 100-й грузовой поезд Китай — Европа, который отправился из столицы региона города Шэньян 2 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Scoopnest.com Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу

По состоянию на 1 мая количество в провинции грузовых поездов увеличилось на 19% в годовом исчислении в 2022 году. А поезда доставили 9 977 единиц товаров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания China Railway Shenyang Bureau Group Co., Ltd. совершенствует логистическую сеть для предоставления услуг, разрабатывает новые маршруты при одновременном снижении общих затрат на логистику. Власти уделяют приоритетное внимание распределению транспортных мощностей для предоставления услуг для обеспечения скорости и эффективности.