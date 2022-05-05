Гонконг, Китай, 5 мая, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Таможня Гонконга сообщила, что в прошлом месяце в Гонконге была выявлена попытка контрабанды, в рамках которой была изъята крупная партия контрабандных товаров, рыночная стоимость которых оценивается примерно в 160 млн гонконгских долларов (около $20,38 млн), сообщает агентство Синьхуа.

Bernard Spragg. NZ Гонконг

21 апреля таможенники провели операцию по борьбе с морской контрабандой в западных водах Гонконга и перехватили речное торговое судно, направлявшееся в материковые воды. Таможня сообщила, что после досмотра была обнаружена партия подозрительных контрабандных товаров, которая включает твердотельные накопители, интегральные схемы, карты памяти, аксессуары для музыкальных инструментов и аудиооборудование в трех контейнерах на борту судна.

69-летняя женщина, подозреваемая в причастности к этому делу, была арестована, а три контейнера были задержаны на следующий день после расследования, сообщили в таможне, добавив, что расследование продолжается и не исключены дальнейшие аресты. Таможня подчеркнула, что продолжит свои правоприменительные действия и яростную борьбу с контрабандой.