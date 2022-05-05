Вашингтон, 5 мая, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Введение новых санкционных мер против России контрпродуктивно и не позволит США достичь своих целей, так как укрепление рубля указывает на устойчивость российского финансового сектора и укрепление экономики в целом. Об этом сказано в заявлении посольства России в Вашингтоне 3 мая в своём телеграм-канале.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

«Обратили внимание на заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций против нашей страны. Рекомендуем правящим кругам Америки направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем в Соединенных Штатах», — отмечается в заявлении российской дипмиссии.

Кроме того, российские дипломаты отметили, что по свидетельствам американских чиновников, антироссийские санкции в энергосфере создают нестабильность на рынке углеводородов и приводят к повышению стоимости топлива.

В российском посольстве призвали власти США отказаться от «контрпродуктивного курса» на принятие новых санкций, так как меры давления не помогут достичь заявленных целей — обрушения экономики России. Как признают даже эксперты из стран Запада, укрепление курса рубля является свидетельством устойчивости финансового сектора и экономики России.

Также российские дипломаты отметили, что Россия продолжит выполнять и выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как пояснил политолог Брама Челлани, Запад попал в ловушку: санкции и конфликт на Украине привели к росту цен на энергетику, что увеличило доходы РФ от экспорта углеводородов.