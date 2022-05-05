Пекин, 5 мая, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Китайский марсоход «Чжужун» прошел более 1,9 км по поверхности красной плане с момента высадки в мае прошлого года, согласно последним данным, опубликованным Центром лунных исследований и космических программ Национального космического управления Китая, передает агентство Синьхуа.

Nasa.gov Поверхность Марса. Снимки с марсохода Curiosity

По состоянию на 2 мая «Чжужун» проработал на поверхности Марса в течение 342 марсианских дней на расстоянии 240 млн километров от Земли. Марсианский день примерно на 40 минут длиннее земного. 15 мая 2021 года «Чжужун» сел на Равнине Утопия, обширной равнине в северном полушарии Марса. Все это время он собирал образцы поверхностных пород и делал снимки во время исследования планеты.

Марс вот-вот вступит в зимний сезон, во время которого ночные температуры опустятся ниже минус 100 градусов по Цельсию, с высокой вероятностью песчаных бурь. Марсианские зимы длятся примерно шесть земных месяцев.

Ученые разработали специальные конструкции для марсохода, обеспечивающие устойчивость к низким температурам, устойчивость к песку, энергозащищенность и другие функции, чтобы обеспечить безопасное проведение процесса патрулирования и исследования Марса.

Китайское космическое управление также сообщило, что луноход «Юйту-2», проработал на поверхности спутника Земли 42 лунных дня и продвинулся на 1181 метр. Китайский зонд «Чанъэ-4», включающий посадочный модуль и «Юйту-2», запущенный 8 декабря 2018 года, совершил первую в истории мягкую посадку на кратер Фон Карман в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.