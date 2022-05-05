Гонконг, Китай, 5 мая, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Правительство Специального административного района (САР) Гонконг в Китае объявило, что, по предварительным оценкам, экономика Гонконга сократилась на 4% в реальном выражении в первом квартале 2022 года по сравнению с годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно отчету, опубликованному Департаментом переписи населения и статистики правительства САР, снижение валового внутреннего продукта (ВВП) было обусловлено слабым внутренним и внешним спросом. Представитель правительства заявил, что экономика Гонконга столкнулась с огромным давлением в первом квартале 2022 года.

Внешне замедляющийся рост глобального спроса и вызванные эпидемией перебои в трансграничных перевозках существенно сдерживали экспорт. По словам пресс-секретаря, внутри страны широкий спектр экономических видов деятельности сильно пострадал от пятой волны эпидемии.

Проанализированные по основным компонентам ВВП, расходы на частное потребление сократились на 5,4% в реальном выражении в первом квартале 2022 года по сравнению с годом ранее, по сравнению с увеличением на 5,3% в четвертом квартале 2021 года, говорится в отчете.

Государственные потребительские расходы, измеряемые в национальных счетах, выросли на 5,9% в реальном выражении в первом квартале 2022 года по сравнению аналогичным периодом годом ранее, после увеличения на 4,1% в четвертом квартале 2021 года.

Валовое внутреннее накопление основного капитала сократилось на 8,3% в реальном выражении в первом квартале 2022 года по сравнению с годом ранее, ухудшившись по сравнению со снижением на 0,6% в четвертом квартале 2021 года.

За тот же период общий объем экспорта товаров и импорта товаров, измеренный в национальных счетах, снизился на 4,5% и 5,9% соответственно в реальном выражении по сравнению с годом ранее, говорится в отчете. Заглядывая в будущее, можно сказать, что мировая экономика продолжит сталкиваться со значительными проблемами в ближайшей перспективе, сказал пресс-секретарь.

Тем не менее, улучшение эпидемической ситуации в сочетании с различными мерами поддержки правительства САР должно способствовать уменьшению перебоев в трансграничных перевозках и, следовательно, восстановлению торговой деятельности, добавил представитель.