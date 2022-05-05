Пекин, , 05:09 — REGNUM Лосыфэнь, культовое блюдо из южнокитайского города Лючжоу, известное своим пикантным запахом, продемонстрировало значительный рост продаж и экспорта, несмотря на глобальную экономическую неопределенность и возобновление случаев заражения COVID-19, сообщает агентство Сниьхуа.

Крафтовая лапша Александр Погожев © ИА REGNUM

«Вонючее, но вкусное блюдо», внесенное в список нематериального культурного наследия Гуанси в 2008 году, готовится из маринованных побегов бамбука, сушеной белой редьки, жареного арахиса, жареной кожуры тофу и подается в остром бульоне с лапшой, приправленном речными улитками.

Он был продан более чем в 20 странах и регионах по всему миру, что принесло доход от продаж в размере 50 млрд юаней (около $7,6 млрд) в прошлом году и увеличило доходы более 200 000 сельских домохозяйств. Это блюдо приобрело популярность по всей стране после того, как в 2012 году было показано в нашумевшем документальном фильме о еде «Кусочек Китая».

Город Лючжоу начал производить расфасованный лосыфэни в 2014 году. С тех пор местное правительство поддерживает модернизацию отраслей, связанных с этим блюдом, для достижения индустриализации, стандартизации, брендинга и широкомасштабного развития отрасли.

«У нашей компании есть восемь независимых мастерских для различных процедур расфасовки лосыфэня со строгими гигиеническими стандартами для обеспечения безопасности пищевых продуктов», — сказал генеральный директор Liuzhou Luozhuangyuan Food Co., Ltd. Лю Цинши .

Лю отметил, что компания увеличила производство, чтобы удовлетворить растущий спрос, поскольку в первом квартале 2022 года на внутреннем рынке было продано 9,5 млн упаковок, а на экспорт было экспортировано 450 000 упаковок.

Производство сырья, такого как стручковая фасоль и побеги бамбука, также увеличило доходы местных фермеров. Лю подсчитал, что в первом квартале года компания обеспечила доход в размере от 3 000 до 5 000 юаней каждому из 500 фермеров, которые продавали ей стручковую фасоль и побеги бамбука.

В настоящее время городская база по выращиванию и разведению сырья лосыфэня, включая побеги бамбука, речную улитку, рис, стручковую фасоль и грибы, занимает 33 000 гектаров.

Во время пандемии COVID-19 лосыфэнь стал вирусным и одним из самых продаваемых готовых блюд для гурманов как дома, так и за рубежом. Расфасованный лосыфэнь стал популярным товаром на платформах электронной коммерции. Отметим, что лапша лосыфэнь — это суповое блюда, обладающее специфическим запахом, за что ее называют «дурианом супов».