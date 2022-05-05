Уси, Китай, 5 мая, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Немецкая фармацевтическая компания Merck подписала соглашение по значительному расширению своих производственных мощностей в городе Уси в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Лаборатория Merck в Дармштадте. 1936

Компания инвестирует почти 100 млн евро ($110 млн) в течение шести лет, расширяя существующую производственную площадку в Уси, чтобы увеличить возможности одноразовых сборок биофармации и индивидуального проектирования, согласно соглашению, которое она подписала с Высокотехнологической зоной Уси во время видеоконференции 29 апреля.

Ожидается, что инвестиции позволят создать около 1000 новых рабочих мест к 2024 году, говорится в сообщении компании.

«В течение следующих пяти лет мы ожидаем значительного роста рынка биопереработки, при этом в Азии рост составит в среднем 20%, а в Китае — в среднем более 20% в год. Эти стратегические инвестиции поддержат биотехнологические инновации в Китае», — сказал управляющий директор бизнес-сектора Merck в области естественных наук в Китае Марк Жаффр .

Уси развивает биомедицину как свою «знаковую отрасль», привлекая AstraZeneca, General Medicine, Pfizer и более 1200 международных биомедицинских предприятий. В 2021 году промышленный объем биомедицины в Уси достиг 140,9 млрд юаней (около $21 млрд), что на 20% больше в годовом исчислении.