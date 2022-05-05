Владивосток, 5 мая, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Жители Приморья в первом квартале 2022 года направили в Банк России 997 жалоб. Это почти в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. В основном приморцы жаловались на кредитные организации и представителей страхового рынка, появились первые обращения, связанные с введенными санкциями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного главного управления ЦБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

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В отношении банков направлено 447 жалоб, их число за год практически не изменилось. Реже стали поступать обращения в части потребительского кредитования, банковских карт, переводов и вкладов, в то же время выросло число жалоб на функционирование расчетных счетов и в отношении мошенников.

С 111 до 412 увеличилось количество жалоб в сегменте страхования. В 93% случаев приморцы сообщали о различных проблемах с ОСАГО.

«В середине 2021 года ситуация с доступностью полисов ОСАГО в Приморье оказалась в зоне особого внимания Банка России, местных органов власти и правоохранителей. Возросла информированность автолюбителей, у них появилось желание защитить свои права и получить положенные по закону услуги. В результате от приморцев стабильно стало поступать большое количество обращений, затрагивающих разные вопросы автомобильного страхования», — пояснила экономический советник Дальневосточного ГУ Банка России Елена Швецова.

В марте от жителей региона поступило 66 обращений, связанных с последствиями введения антироссийских санкций. Преимущественно они касались работы банковской системы: проблем с осуществлением переводов, снятием и обменом денег. Вместе с тем поступали вопросы о брокерской деятельности, организации торгов и реализации ОФЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2022 года в Центральный банк России поступило 94,9 тыс. жалоб. Это на 38,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.