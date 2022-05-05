Пекин, , 04:58 — REGNUM Недавно выведенный сорт рапса установил рекорд урожайности в Китае на фоне усилий страны по расширению посевов масличных культур, сообщает агентство Синьхуа.

Рапс distel2610

Новый сорт рапса «Zhongyouza 501» достиг урожайности 419,95 кг с му (один му примерно равняется 0,07 га) в городе Сяньян провинции Хубэй в центральном Китае. При содержании масла, превышающем 50%, сорт производит 211,57 кг рапсового масла на му. Рапсовое масло является основным растительным маслом в Китае.

Китайская академия сельскохозяйственных наук пригласила экспертов для проведения измерения урожайности нового штамма в провинции Хубэй. Глава экспертной группы и профессор Колледжа агрономии и биотехнологии Юго-Западного университета Ли Цзяна сказал, что в настоящее время средняя урожайность рапса в Китае составляет 138,5 кг со средней масличностью 43%.

Помимо высокой урожайности, «Zhongyouza 501» также устойчив к болезням и подходит для плотной посадки и механизированной уборки урожая. Новый сорт был разработан командой под руководством члена Китайской инженерной академии и вице-президента Китайской академии сельскохозяйственных наук Ван Ханьчжуна в результате многолетних исследований и экспериментов.