Москва, 5 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Новый лидер Армении будет национально ориентированным, и, в отличие от Никола Пашиняна, будет исходить из интересов армянского народа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

На фоне Пашиняна любой другой политический лидер обретает больший вес, чем он. Сейчас в Армении очень широкое политическое поле. Скорее всего, это может быть некое коалиционное правительство. Есть мнение, что существенно усилились позиции экс-президента Роберта Кочаряна. Поэтому, в озможно, это будут люди Кочаряна. В Армении не готовы видеть Сержа Саргсяна, бывшего главу страны, снова в роли руководителя государства. Это должен быть новый человек, не запятнавший свою репутацию. Возможно, это будет военный. И, скорее всего, это будет националистически настроенный деятель. Националистически — это не значит, что он скажет «Армения для армян». Это значит, что он будет исходить из коренных интересов Армении. Антироссийскую риторику армяне не поддержат, потому что они не украинцы, не грузины и не прибалты. Аслан Рубаев Самое страшное, что с Арменией могло случиться, уже случилось, и это Пашинян.Сейчас в Армении очень широкое политическое поле. Скорее всего, это может быть некое коалиционное правительство.озможно, это будут люди Кочаряна. В Армении не готовы видеть, бывшего главу страны, снова в роли руководителя государства. Это должен быть новый человек, не запятнавший свою репутацию. Возможно, это будет военный. И, скорее всего, это будет националистически настроенный деятель. Националистически — это не значит, что он скажет «Армения для армян». Это значит, что он будет исходить из коренных интересов Армении. Антироссийскую риторику армяне не поддержат, потому что они не украинцы, не грузины и не прибалты.

Напомним, что в Армении уже больше двух недель продолжаются акции оппозоционных сил, требующих отставки премьера Никола Пашиняна.