Пекин, , 04:55 — REGNUM Китай решил вдвое снизить плату за перевод акций, чтобы еще больше снизить торговые издержки для инвесторов и стимулировать жизнеспособность рынка, согласно циркуляру, выпущенному биржевым клиринговым агентством страны, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхайская фондовая биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

Мера начала действовать с 29 апреля. Комиссия за перевод акций, как правило, будет снижена до 0,001% от оборота торговли акциями, сообщила China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. на своем вебсайте.

Этот шаг направлен на содействие стабильной и здоровой работе рынка, а также на лучшую поддержку реального сектора экономики, говорится в сообщении компании.