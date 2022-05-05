Вашингтон, 5 мая, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) по-прежнему соблюдается российской стороной. Об этом сказано в распространённом 4 мая заявлении американского дипломата Брюса Тернера, который в Госдепе США курирует вопросы, касающиеся контроля над вооружениями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В документе отмечается, что нераспространение имеет для Вашингтона ключевое значение с точки зрения национальной безопасности. Также поясняется, что мир без ядерного оружия — это конечная цель, при этом продвижение к ней должно учитывать новые вызовы в сфере безопасности, а двигаться можно лишь последовательно при проведении эффективных проверок.

«Россия по-прежнему соблюдает Новый ДСНВ. По линии «пятерки» КНР также признала необходимость взаимодействия с Соединенными Штатами с целью снижения рисков и диалога по укреплению стабильности», — сказано в заявлении Тернера.

Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. В феврале 2021 года стороны продлили действие Договора на максимально возможные пять лет, до 2026 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в США Анатолий Антонов назвал Договор СНВ-3 золотым стандартом стратегической стабильности.