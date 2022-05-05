Москва, , 09:20 — REGNUM ВДНХ приглашает москвичей и гостей города на праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Об этом 5 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

ВДНХ 9 мая 2021 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С 6 по 10 мая главная выставка страны приглашает всех желающих присоединиться к празднованию 77-летия победы в Великой Отечественной войне. Для посетителей ВДНХ подготовили концерты, театрализованные представления, спектакли, выставки и экскурсии.

«ВДНХ — одна из главных площадок в столице, где празднуется День Победы. В этом году темой мероприятий будет искусство — его созидательная сила во все времена помогала людям сплотиться. Основные события программы состоятся 9 мая. Кульминацией станет большой концерт у фонтана «Дружба народов» и салют», — сказала Сергунина.

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