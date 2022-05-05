Вашингтон, 5 мая, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Вашингтоне 4 мая заверил министра иностранных дел Швеции Анн Линде в поддержке Соединёнными Штатами политики открытых дверей НАТО. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Анн Линде

Нед Прайс «Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность трансатлантических отношений для европейской безопасности и подтвердил нашу приверженность политике открытых дверей НАТО».

По его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили «дополнительные пути поддержки Украины» и проблемы продовольственной безопасности.

Напомним, через несколько часов после встречи Блинкена с Линде, Госдеп объявил о выявлении у госсекретаря коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен обещал Швеции американские гарантии безопасности «на период подачи и рассмотрения заявки» на членство королевства в НАТО.