Шанхай, Китай, 5 мая, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Производитель электромобилей Tesla начал отзыв 14 684 автомобилей в Китае из-за дефектов программного обеспечения, сообщила китайская служба контроля качества, передает 3 мая агентство Синьхуа.

Yasunari Goto Tesla

Согласно заявлению Государственного управления рыночного регулирования Китая, отзыв касается автомобилей Model 3 Performance, произведенных в период с 12 января 2019 года по 25 марта 2022 года, из которых 1850 импортированы и 12 834 произведены в Китае.

При переключении в режим отслеживания, центральные дисплеи указанных транспортных средств показывают только значение скорости без единицы измерения скорости (км/ч) из-за ошибки программного обеспечения, что может увеличить риск столкновений, тем самым создавая потенциальную угрозу безопасности, говорится в заявлении.

Пекинский и шанхайский филиалы Tesla пообещали бесплатно обновить программное обеспечение на отозванных автомобилях.