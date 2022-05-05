Сеул, 5 мая, 2022, 04:44 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 42 296 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его данным, в стране уже вторые сутки подряд выявляют менее 50 тыс. инфицированных ежедневно. При этом центр продолжает фиксировать снижение заболеваемости коронавирусной инфекции в Южной Корее. Однако число пациентов, которые находятся в критическом состоянии, выросло с 432 человек до 441 за минувшие сутки.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло17 438 068. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 79 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 23 158 человек.