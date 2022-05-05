Владивосток, , 04:56 — REGNUM Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на Дальнем Востоке за 2021 год выросло на 1,2%. При этом среднесписочная численность работников сократилась на 5,6% до 701,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба «Востокгосплана».

Предприниматель Анастасия Хохлова © ИА REGNUM

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Н 10 января 2022 года количество юрлиц и индивидуальных предпринимателей в ДФО составило 306,9 тыс. единиц, из которых 96,4% — микропредприятия.

Основная доля субъектов МСП (56,9%) зарегистрирована в Приморье — 27,3%, в Хабаровском крае — 16,4%, в Якутии — 13,2%.

Эксперты «Востокгосплана» также оценили долю прибыльных предприятий и организаций на Дальнем Востоке (без учета субъектов малого предпринимательства). Она составила 67,1% от их общего числа, что ниже среднероссийского значения на 8,0%. (РФ — 75,1%).

Самая высокая доля прибыльных предприятий зафиксирована на Камчатке — 78,5%, а самая низкая — в ЕАО (44,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в 2021 году извлекли из-под земли 47% полезных ископаемых от всех, добытых в ДФО. Объёмы добычи нарастили ещё четыре дальневосточных региона — Хабаровский край, Забайкалье, Камчатка и Колыма.