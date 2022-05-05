Грозный, , 04:28 — REGNUM Чеченские бойцы совместно с Народной милицией ЛНР взяли под контроль населённый пункт Светличное в Луганской Народной Республике. Об этом 4 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Кадырова, благодаря слаженным и грамотным действиям чеченских военнослужащих под руководством генерал-майора Шарипа Делимханова и бойцов Народной милиции ЛНР, территория была взята под абсолютный контроль. Как уточнил Кадыров, спецподразделения российской армии уже заняли первые кварталы населённого пункта Нижнее.

Кадыров уточнил, что на освобождённых территориях в настоящее время «завершается зачистка», далее здесь начнутся гуманитарные мероприятия. Глава Чечни отметил, что всё будет сделано для скорейшего возвращения к нормальной мирной жизни, как в Светличном, так и в других районах Донбасса.

Кадыров выразил благодарность бойцам, выполнившим задачу по освобождению Светличного.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров опубликовал Видеозапись зачистки Луганска бойцами учебно-тренировочного центра СОБР «Ахмат» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине.

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