Владивосток, 5 мая, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и Росрыболовству в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с закрытием причала №1 «Нацрыбресурса» во Владивостоке и доложить о решении вопроса, сообщается на сайте полпредства.

Vmtp.ru Морской порт Владивосток

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Всего на территории порта Владивосток в ведении ФГУП «Нацрыбресурс» находятся три причала. Причал №1 был единственным рабочим. Причалы №2 и №3 были признаны непригодными к эксплуатации из-за сильного износа инфраструктуры. Капитальный ремонт руководство «Нацрыбресурса» должно было сделать до конца 2017 года.

В СМИ просочилась информация, что и единственный причал вывели из эксплуатации. При этом портовики заверяют, что причал №1 признан АО «ДНИИМФ» годным для эксплуатации.

Трутнев также поручил провести проверку причалов №2 и №3 и доложить об их состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ попросило Юрия Трутнева помочь со строительством нового аэровокзального комплекса.