Исламабад, 5 мая, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Не менее 17 детей получили травмы различной тяжести при обрушении качелей в районе Северный Вазиристан на северо-западе Пакистана, сообщают экстренные службы республики.

Качели

Сообщается, что местная компания установила качели в ходе праздничного мероприятия в одной из деревень. На них решили покататься множество детей и взрослых. По предварительным данным, качели обрушились из-за чрезмерно большого числа людей на них во время катания. В результате происшествия пострадали 17 детей. Их состояние оценивается как стабильное.

После инцидента местные жители устроили протестную акцию против владельцев качелей. В связи с этим районная администрация решила отказаться от установки подобных сооружений в будущем.