Курган, 5 мая, 2022, 04:18 — ИА Регнум. В Курганской области в течение трёх дней по ночам будут наблюдаться заморозки. Об этом предупредили в горадминистрации Кургана.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

С 5 по 7 мая, по данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 5 по 7 мая, а регионе ожидаются заморозки до — 3 °С.

Понижение температуры воздуха может привести к повреждению, а также к частичной гибели сельхозкультур, отмечают в мэрии столицы Зауралья. Дачникам и руководителям сельхозпредприятий рекомендуют принять меры для сохранности будущего урожая.