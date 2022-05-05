Владивосток, 5 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» позволяет улучшать дорожную инфраструктуру не только в центре Владивостока, но и в микрорайонах, где годами не проводился ремонт уличной сети. Положительные изменения благодаря нацпроекту наблюдаются и в автотранспортной инфраструктуре муниципалитетов Приморья. Обновлённые дороги — это комфорт, безопасность и удобство для автомобилистов и пешеходов, считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Юрий Логинов.

Пресс-служба мэрии Владивостока Ремонт дорог во Владивостоке

Читайте также: Реализация нацпроектов под гнётом санкций доказывает прочность экономики РФ

Во Владивостоке с наступлением тепла активно ведётся комплексный и восстановительный ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — сразу на трёх улицах идут масштабные комплексные работы.

Ремонтируют дороги и инфраструктуру на улицах Калинина, Нейбута и Давыдова. Подрядная организация делает новые тротуары, ремонтирует сети ливневой канализации, готовит к асфальтированию проезжую часть, монтирует лестницы и подпорные стены, готовит основания под установку новых остановочных павильонов.

Общественники контролируют ход и объёмы работ.

«К сентябрю в столице Приморья по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы дороги на Нейбута (от пересечения с Адмирала Юмашева до остановки «Демюдюка»), значительные участки на Калинина и Давыдова. Эти территории давно нуждаются в реконструкции. Обновлённые дороги — это комфорт, безопасность и удобство для автомобилистов и пешеходов.

Безусловно, нацпроект позволяет улучшать дорожную инфраструктуру не только в центре города, но и в микрорайонах, где годами не проводился ремонт уличной сети. Да и в муниципалитетах видны положительные изменения», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 84 регионах России отремонтируют более 4,6 тыс. дорожных объектов протяженностью более 15 тыс. км. В Приморье отремонтируют более 100 километров дорог. Для выполнения данного объёма работ по обустройству автотранспортной инфраструктуры дорожные службы приступают к ремонтам раньше обычного, как только позволяют погодные условия.