Новосибирск, 5 мая, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Над площадью Ленина в Новосибирске прошла первая тренировка пролёта авиации, которая будет задействована в военном параде 9 мая. Об этом сообщили в Миобороны России.

Анна Алябьева ИА REGNUM В небе над Новосибирском в День Победы

Самолёты и вертолёты взлетали с двух аэродромов, расположенных в Новосибирской области и Красноярском крае. Экипажи выполнили сбор и построение парадного строя. Полёт проходил на минимальных высотах со скоростью от 200 км/ч для вертолётов и 400 км/ч для самолётов.

В тренировке были задействованы транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31.

Генеральная репетиция пройдёт 7 мая.