Красноярск, , 04:08 — REGNUM В четверг, 5 мая, в Красноярске переменная облачность, без осадков, температура воздуха +14… +16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Майские берёзы © Андрей Никитин

В 07:45 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 5 на 6 мая ожидается до +2… +5 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 5−10 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В пятницу, 6 мая, в Красноярске до +17… +19 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +7… +9 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

В субботу, 7 мая, в Красноярске ожидается до +13… +18 °C днём и до +1… +3 °C ночью. Облачно, небольшой кратковременный дождь.

5 мая на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, сильный снег, метель. В Туруханском районе местами ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с.

В южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

5−6 мая в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, лестницу на Торгашинском хребте в Красноярском крае готовят к летнему сезону.

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