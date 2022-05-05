Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Экономика США находится в худшем состоянии за последние десять лет. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 мая данные опроса, проведённого службой SSRS по заказу телеканала CNN.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Результаты опроса показали, что позитивно экономические усилия в стране оценивают только 23% граждан США. Настолько низкий уровень удовлетворённости экономическим положением в стране отмечался в январе 2012 года, когда ситуацией в экономике были довольны 12% американцев. При этом в декабре 2021 года экономическая ситуация в США устраивала 37% граждан страны.

Количество недовольных политикой администрации президента Джозефа Байдена оказалось 55% из общего числа респондентов, что на 10% больше, чем в декабре 2021 года.

Всего было опрошено 1007 совершеннолетних жителей США, выборочное исследование проводилось в период с 28 апреля по 1 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подавляющее большинство американцев, согласно данным опроса, обеспокоены растущей инфляцией.

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